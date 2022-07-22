وزارة الشؤون الإجتماعية تطلق بوابة إلكترونية جديدة ‎‎

عقد وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي، اليوم الجمعة 22 جويلية 2022 بمقر الوزارة، ندوة صحفية للإعلان عن إطلاق البوابة الالكترونية الجديدة للوزارة www.social.gov.tn تحت شعار « إدارة ذكية لإرساء تونس الاجتماعية » و ذلك في إطار مزيد تطوير السياسة الاتصالية لوزارة الشؤون الاجتماعية

وتشمل البوابة الالكترونية الجديدة إلى جانب الأركان الخاصة بالاتصال المؤسساتي، محتوى تفاعلي يهدف إلى تقريب الخدمات للمواطن أينما كان وتسهيل النفاذ للمعلومة لكل الفئات الاجتماعية والمهنية، حيث يشمل المحتوى التفاعلي للبوابة تطبيقات متطورة كالمتحدث الآلي « ضمان » وتطبيقة الهاتف الجوال « MySocial » والشكاوي والمقترحات وتطبيقة الخارطة الخاصة بكل المؤسسات المركزية والجهوية والمحلية الراجعة بالنظر لوزارة الشؤون الاجتماعية فضلا عن فضاء افتراضي شخصي ومؤمّن لعدد من الخدمات الالكترونية.

هذا وقد تمّ تكريس حق النفاذ الي المعلومة للفئات ذات الاحتياجات الخصوصية باعتماد وتطبيق المقاييس الدولية في النفاذ الالكتروني وإدراج 17 كبسولة فيديو بلغة الاشارة كمرحلة أولى تستهدف فئة الصمّ.

وأكدت وزارة الشؤون الاجتماعية أن هذه البوابة الالكترونية الجديدة ستكون المرآة العاكسة لجملة الاصلاحات الاستراتيجية في المجال الاجتماعي من خلال التعريف والترويج للبرامج والمشاريع والخدمات المسداة على المستوى المركزي وعلى مستوى الهياكل والمؤسسات تحت الاشراف مركزيا وجهويا ومحليا بما يستجيب لتطلعات منظوري الوزارة والزائرين والباحثين عن المعلومة والخدمة ذات الطابع الاجتماعي لكلّ مواطن في الداخل والخارج.

وللإشارة فانّ إنجاز مشروع البوابة الالكترونية الجديدة لوزارة الشؤون الاجتماعية يندرج في اطار تنفيذ برنامج مشروع التعاون التونسي الالماني « التحالف من أجل النمو الاقتصادي والتشغيل / الحوار الاجتماعي ».

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