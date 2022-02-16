وزارة الشؤون الاجتماعية تحذّر من صفحات مشبوهة تحمل اسمها

نبّهت وزارة الشؤون الاجتماعية في بلاغ لها اليوم الأربعاء، كافة المواطنين من التعامل مع صفحات مشبوهة تحمل اسمها وتدعو الى تعمير استمارة للحصول على منحة مالية قدرها 300 د أو مدها بمعطياتهم الشخصية .
وذكّرت الوزارة العموم بأنه يجب الاعتماد على البلاغات التي تنشر عبر موقعها الرسمي www.social.gov.tn أو على الصفحة الرسمية فايسبوك للوزارة infos.social.tn .
من ناحية أخرى، شددت الوزارة على أنه سيتم تتبع هذه الصفحات المزيفة وفق الصيغ القانونية.
كلمات البحث :صفحات;وزارة الشؤون الاجتماعية
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