وزارة الشؤون الاجتماعية تعاين الأضرار التي لحقت بسكّان مناطق الحرائق وتتكفّل بإيجاد حلول أوّلية

تنقّل المدير العام للشؤون الجهوية عادل المستيري صباح اليوم 18أوت 2022، على إثر نشوب حرائق بمنطقتي شعبة الدخلة والضوايفية من معتمدية طبرقة وعمادة طبابة منطقة الخلايلية من معتمدية نفزة من ولاية باجة وبتوصيات من وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي، لمعاينة الأضرار بمنطقتي شعبة الدخلة والضوايفية مرفوقا بالمدير الجهوي للشؤون الاجتماعية بجندوبة ورئيسة الوحدة المحلية ورئيس قسم النهوض الاجتماعي.

وقام الوفد بزيارة العائلات المتضررة ومعاينة مختلف الأضرار والخسائر التي خلّفتها الحرائق (نفوق الدّواجن وخلايا النّحل واحتراق عدد كبير من الاشجار المثمرة والزياتين) إضافة الى تضرر عدد من الأسيجة الخارجية للمساكن.

علما وأنّه قد تمّ ليلة البارحة إجلاء معوّقة ومسنّة لدى الجيران تحسّبا لانتشار النيران بعد رفضهما الايواء بالمركز الذي خصصته السلط الجهوية بمعهد طبرقة.

وقد تم اختتام الزيارة بجلسة بمقر معتمدية طبرقة جمعت وفد وزارة الشؤون الاجتماعية بمعتمد عين دراهم بالنيابة حيث تمّ إبلاغه خلالها بطلبات المواطنين المتمثّلة اساسا في فتح الطريق وتزويدهم بالماء الصالح للشراب وارجاع النور الكهربائي في أقرب الآجال الممكنة.

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