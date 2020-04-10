وزارة الشؤون الاجتماعية تُكذّب أنا يقظ: العشرات أسندت لهم منح دون صفة وبدأنا في استرجاعها

كذبت رجاء بن ابراهيم المديرة العامة لهيئة النهوض الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية في تصريح لقناة التاسعة مساء اليوم الجمعة، ما أعلنته منظمة أنا يقظ بخصوص تحصل 4000 موظف في الدولة على المنح الموجهة للعائلات المعوزة و تم اكتشافهم خلال إعداد وزارة الشؤون الاجتماعية لقائمة المستفيدين من المساعدات.

وبينت المتحدثة بأن هناك 260 عائلة معوزة و630 ألف عائلة محدودة الدخل، فضلا عن وجود حاملين لبطاقات علاج تعريفة منخفضة مسجلين من 2011 و 2012 .

وأكدت المتحدثة حدوث أخطاء باعتبار عدم وجود متسع من الوقت، قامت على إثر ذلك الوزارة بعملية « بلوكاج » مع وجود 10 قاعدات بيانات حاليا تقوم الوزارة بالتقاطعات اللازمة متدارك الأمر.

وقالت المتحدثة إن الوزارة بدأت في استرجاع المبالغ التي أسندت دون صفة ومن بين الوسائل التي ستُعتمد رفع قضايا في الغرض.

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