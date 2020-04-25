وزارة الشؤون الاجتماعية: وفايات المتقاعدين لم تسجل طفرة استثنائية

نفت وزارة الشؤون الإجتماعية في بلاغ لها اليوم السبت، ما تم تداوله على مستوى عدد من المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الإجتماعي بخصوص تسجيل إرتفاع غير عادي في حالات الوفاة لدى أوساط المتقاعدين خلال الفترة الفاصلة بين 6 و 21 أفريل 2020 بالنسبة لمتقاعدي الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الإجتماعية.

وأكدت الوزارة أنه ووفق المعطيات المتوفرة لدى صندوقي الضمان الإجتماعي بالإستناد إلى التحيين الدوري مع مصالح الحالة المدنية فإن أرقام وفايات المتقاعدين لم تسجل أي طفرة إستثنائية مقارنة بمعدل الوفايات المسجل خلال فترات مرجعية سابقة بل سجلت تراجعا وفقا لما تؤكده الأرقام التالية:

عدد الوفايات المسجلة في أوساط متقاعدي الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الإجتماعية:

- الأربعة أشهر الأولى لسنة 2018: 3105 حالة.

- الأربعة أشهر الأولى لسنة 2019: 3274 حالة.

- الأربعة أشهر الأولى لسنة 2020 (إلى غاية 14 أفريل):2252 حالة.

عدد الوفايات المسجلة في أوساط متقاعدي الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي:

- الأربعة أشهر الأولى لسنة 2018: 5702 حالة.

- الأربعة أشهر الأولى لسنة 2019: 5371 حالة.

- الأربعة أشهر الأولى لسنة 2020 (إلى غاية 22 أفريل): 2076 حالة.

وجددت الوزارة استعدادها لتوفير كل البيانات والمعطيات المطلوبة والرد على الإستفسارات اللازمة في إطار إلتزامها اللامشروط بمبادئ الشفافية والنفاذ إلى المعلومة مع التقيد بضوابط حماية المعطيات الشخصية، مهيبة في هذا الظرف الدقيق بتوخي الدقة والتحلي بروح المسؤولية في التعاطي مع ما يتم ترويجه من أخبار غير مستقاة من الدوائر الرسمية للدولة.

كلمات البحث :طفرة;متقاعدين;وزارة الشؤون الاجتماعية