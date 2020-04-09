وزارة الشؤون الثقافية تقرر إستئناف تصوير المسلسلات الرمضانية‎

أعلنت وزارة الشؤون الثقافية أنه يمكن لشركات الإنتاج السمعي والبصري والقنوات التلفزية التونسية التي تحصلت سابقا على تراخيص تصوير وتم تعليق مفعولها، أن تستأنف إنجاز المسلسلات والأعمال التلفزية الرمضانية التي شرعت فيها وذلك بعد الاستجابة إلى الشروط المقررة بالتنسيق مع وزيارة الصحة .

وأشار البلاغ إلى أن وزارة الصحة أوصت بضرورة عزل كامل الفريق الفني والتقني وكافة المتدخلين خلال كامل فترة التصوير وإخضاعهم إلى التحليل المخبري قبل إنطلاق التصوير وبعده.

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