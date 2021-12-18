وزارة الشؤون الثقافية تنعى الممثل القدير توفيق البحري

نعت وزارة الشؤون الثقافية في بيان لها اليوم السبت، الفنان والممثل القدير توفيق البحري الذي وافته المنية اليوم 18 ديسمبر 2021.

ويعُتبر الفقيد من أبرز الوجوه الفنية في مجال التمثيل في تونس، راوح في مسيرته بين المسرح والتلفزيون والسينما، ووقّع لمشوار إبداعي تجاوز الأربعة عقود من العمل والاجتهاد.

وقد التحق الراحل توفيق البحري بعالم الفن والتمثيل منذ اواخر الستينات من القرن الماضي، وشارك في عدد هام من الأعمال التي جمعته بأجيال مختلفة.

وقد كانت بداياته من دار الثقافة ابن رشيق بالعاصمة، وكان ضمن من أسسوا فرقة المغرب العربي للمسرح التي قدّمت العديد من المسرحيات، كـ « الكريطة » و « القافزون » وغيرهما.

ثم دخل الفقيد عالم الاحتراف مع فرقة مدينة تونس وشارك في العديد من الأعمال التلفزية والسينمائية التي لاقت الاستحسان ومنها سلسلة « شوفلي حل » وغيرها من الأعمال على غرار » الرحانة » و »ريح المسك » و »عربون « و »لون البركة » و »آخر فيلم » و » التلفزة جاية » و »أشجار النخيل » و »نهاية ديسمبر » و »بستاردو »"عنبر الليل » و »ريحانة » و »ظفاير » و »قمرة سيدي المحروس » و »يعجبكشي » و »دار لوزير » و »ديبانيني »وغيرها من الأعمال.

رزق الله الفقيد وألهم أهله وذويه والأسرة الثقافية والابداعية جميل الصبر والسلوان.

وإنا لله وإنا إليه راجعون.

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