وزارة الشؤون الدينية: أيّ إخلال بالبروتوكول الصحّي للمعالم الدينية سيُغلق المعلم فورًا

أكدت وزارة الشؤون الدينية في بلاغ لها اليوم السبت، على حتميّة التطبيق الصّارم للبروتوكول الصحّي الخاص بالمعالم الدينية خاصّة في ما يتعلّق:

* اقتصار الخطبة الجمعيّة على عشر دقائق.

* تعليق كافة الأنشطة داخل المعالم الدينية من دروس وإملاءات قرآنيّة.

* عدم تجاوز صلاتيْ العشاء والتراويح ثلاثين دقيقة (30 دقيقة)

2- تحقّق وأنّ أيّ إخلال بهذه الضوابط سيكون مدعاة إلى ترتيب الأثر عنه غلقا للمعلم فورًا.

وأوصت الوزارة مُجدّدا بالامتناع التلقائي عن ارتياد المسجد بالنسبة لكبار السنّ أو عند ظهور أي أعراض مُشابهة لأعراض مرض كورونا.

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