وزارة الشؤون الدينية: ارتياد المساجد خلال فترة حظر الجولان يقتصر على الإطارات المسجديّة

أعلنت وزارة الشؤون الدينية في بلاغ لها اليوم الخميس، عن عدد من الإجراءات المُتّخذة تبعا لما أقرّته الهيئة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا في اجتماعها بتاريخ 07 أفريل 2021 من دعوة الولاة إلى إعلان حظر الجولان من الساعة السابعة مساءً إلى الساعة الخامسة من صباح اليوم الموالي ابتداءً من يوم 09 إلى يوم 30 أفريل الجاري.

وتقرر في هذا الإطار ما يلي:

- مواصلة إقامة الصلوات في الفترة الزمنيّة غير المشمولة بحظر الجولان بما في ذلك صلاة الجمعة.

- وجوب اعتماد وسائل الحماية الفردية واحترام وتطبيق الإجراءات الوقائيّة المنصوص عليها في بروتوكول حفظ الصحّة الخاص بالمعالم الدينية خاصة منها:

* الوضوء بالبيت اعتبارا لتواصل غلق المواضئ

* إحضار السجّاد الخاص،

* ارتداء الكمامات الواقية،

* الالتزام بالتباعد في الصفوف.

* اقتصار الخطبة الجمعة على 10 دقائق.

- يقتصر ارتياد الجوامع والمساجد خلال فترة حظر الجولان على الإطارات المسجديّة دون سواهم للقيام بالأعمال الموكولة إليهم وتأمين رفع الأذان كالمعتاد في الأوقات المحددة

- تعليق كافة الأنشطة داخل المعالم الدينية من دروس وإملاءات قرآنيّة.

كلمات البحث :المساجد;حظر الجولان;وزارة الشؤون الدينية