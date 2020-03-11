وزارة الشؤون الدينية تدعو الأئمّة إلى عدم الإطالة في خطبهم وصلواتهم

دعت وزارة الشؤون الدّينيّة في بلاغ لها اليوم الأربعاء، جميع المواطنين إلى الالتزام بالتعليمات الصحية والتنظيمية الصادرة عن الجهات المختصة في الدولة، بالإضافة إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع انتقال فيروس كورونا وانتشاره.

دعت الوزارة الأئمّة إلى عدم الإطالة في خطبهم وصلواتهم، وتقليص المدّة الزمنيّة بين الأذان والإقامة.

ونصت الوزارة روّاد المساجد بالوضوء في بيوتهم وإحضار سجادة صلاة خاصة بهم إن أمكن.

كما دعت الوزارة القائمين على شؤون المعالم الدّينيّة إلى أخذ الاحتياطات اللازمة على مستوى العناية ببيوت الله من حيث التهوئة والنظافة المستمرّة لفضاءات الوضوء.

وأشارت الوزارة إلى أن كلّ ذلك جاء انطلاقا من مقاصد الإسلام الحنيف في الحفاظ على النفس البشريّة استنادا إلى قوله تعالى: « ولا تُلقُوا بِأيدِيكُم إلى التَّهْلُكَةِ » (البقرة 195).

كلمات البحث :أئمة;صلاة;وزارة الشؤون الدينية