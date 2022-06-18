وزارة الشؤون الدينية تدعو الحجيج إلى استكمال إجراءات سفرهم اليوم وغدًا

أعلنت وزارة الشؤون الدينية في بلاغ لها اليوم السبت، أن كل المتخلفين عن إتمام إجراءات سفرهم والمسجلين على رحلتيْ21 و23 جوان 2022 يتعين عليهم المسارعة إلى استكمال إجراءاتهم اليوم السبت 18 جوان وغدًا الأحد 19 جوان على أقصى تقدير.

وأكدت الوزارة أنها تعتبر كل المتخلفين عن هذين الموعدين متنازلين نهائيا.

كما ذكرت الوزارة الحجيج أنه يتوجّب عليهم الاستظهار بنتيجة تحليل مخبري )pcr( سلبي صد فيروس كوورنا بالمطارات تطبيقا للاشتراطات الصحية السعودية المطلوبة وذلك قبل 72 ساعة من موعد الرحلة.

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