وزارة الشؤون الدينية تدعو المؤدّبين إلى الإقبال على التلقيح

دعت وزارة الشؤون الدينية في بلاغ لها اليوم الخميس، المؤدبين والمؤدبات ممّن لم يتسنّ لهم التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد إلى الإسراع بالتسجيل بمنظومة « Evax »وموافاة الإدارات الجهوية الراجعين إليها بالنظر بأرقام التسجيل (09 أرقام) حتى يتسنّى التنسيق مع مصالح وزارة الصحّة لتسهيل عملية التلقيح والتسريع في هذا الأمر في ظروفه المُثلى.

وأرجعت الوزارة هذا إلى المساهمة في إنجاح الاستراتيجية الوطنيّة للتلقيح ضد انتشار فيروس كورونا وحمــاية النـاشئة من الأمراض المعدية والوقـاية من تسرّبهـا وتفشيها بالكتاتيب، و لمزيد توفير أفضل الظروف لسنة دراسية ناجحة وحسن الاستعداد لها.

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