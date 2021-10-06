دعوة المشاركين في الاحتفال بذكرى المولد النبوي للالتزام بالبروتوكول الصحي

أكدت وزارة الشؤون الدينية في بلاغ لها اليوم الأربعاء، أن جميع المواعيد المُزمع إقامتها داخل الجوامع والمساجد إحياءً لذكرى الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشّريف تخضع للإجراءات الوقائيّة الواردة ببلاغ رئاسة الجمهوريّة بتاريخ 24 سبتمبر 2021.

هذا ودعت الوزارة المواطنين إلى الالتزام بمقتضيات البروتوكول الصحي الخاص بالمعالم الدينية خلال المشاركة في هذه الاحتفالات وتفهّم دواعي ذلك المستندة إلى أصول شرعية انطلاقا من مقاصد الإسلام الحنيف في الحفاظ على النفس البشريّة ممّا ورد في الكتاب العزيز والسنّة النبويّة المطهّرة، وحتى يتمّ هذا الاحتفال في ظروف صحيّة وآمنة.

كما أكدت وزارة الشؤون الدينية بالمناسبة على جميع المواطنين غير الملقّحين إلى المبادرة بالقيام بذلك وفق الإجراءات المُتّبعة في الغرض.

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