وزارة الشؤون الدينية تدعو روّاد المساجد للالتزام بشروط حفظ الصحّة توقيا من كورونا

دعت وزارة الشؤون الدينية في بلاغ لها اليوم الخميس، تبعا لتطوّر الوضع الوبائي لجائحة فيروس كورونا المستجد في تونس، وما يتطلبه ذلك من الحذر وتطبيق الإجراءات الوقائية المستوجبة، روّاد المساجد للالتزام بمقتضيات دليل شروط حفظ الصحّة للتوقّي من الإصابة بفيروس « كوفيد 19″ بالمعالم الدينية، وخاصة منها:

- الحرص على الوضوء بالبيت، وعدم استعمال الميضات إلا للضرورة الملحة.

- إحضار السجادة الخاصة،

- ارتداء الكمامات الواقية،

- التباعد أثناء الصلاة،

- الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون.

وأشارت الوزارة إلى أنّه بفضل تطبيق مثل هذه الإجراءات الاحترازية تمّ خلال الفترة الفارطة الحفاظ على صحّة المصلين والحيلولة دون تحوّل المساجد إلى أماكن لتفشي هذا الوباء، وهو الأمر الذي يتطابق مع مقصد حفظ النفس باعتباره من المقاصد الضرورية في الإسلام، والذي يُعدّ التراخي في تحقيقه تفريطا في سلامة العباد والبلاد، لا سيما أنّ النتائج الإيجابية المسجلة في مجال الحدّ من انتشار فيروس « كوفيد 19″ بالمساجد كانت ثمرة تفهّم وتعاون وتضحية جميع الأطراف ذات الصلة، وهو المكسب الذي ينبغي عدم التفريط فيه، تفاديا للأسوء، وفق نص البلاغ.

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