وزارة الشؤون الدينية تعلن عن موعد انطلاق التسجيل لأداء فريضة الحج

أعلنت وزارة الشؤون الدينية في بلاغ لها اليوم الخميس، أن عملية التسجيل بالنسبة للراغبين في الترشح لأداء فريضة الحج لسنة 1445 هـ / 2024 م، سواء المترشّحين لأوّل مرّة اوالمترشّحين الذين سبق لهم تقديم ترشحاتهم خلال مواسم سابقة ، أن عملية التسجيل تتم حصريا عبر الموقع الرسمي للوزارة، عن طريق الرابط « تسجيل الحج موسم 1445 هـ / 2024 م » بالصّفحة الرّسميّة وذلك بداية من يوم الاثنين 21 أوت الجاري وإلى غاية يوم الخميس 21 سبتمبر المقبل بدخول الغاية.

ودعت الوزارة في بلاغها المترشّحين لأوّل مرّة والمترشّحين الذين لم تتمّ المصادقة على ملفّاتهم سابقا إلى الاتّصال وجوبا بواعظ المعتمديّة التابعة لهم لتقديم نسخة من بطاقة التّعريف الوطنيّة ووصل الترشّح للتثبّت من المعطيات والمصادقة على ملفّاتهم.

وبلغ عدد الحجيج المرسمين للموسم المنقضي 206 الاف و 840 مترشحا تم قبول 10982 منهم .

وحددت تسعيرة الحج لسنة 2023 بـ 19 ألفا و400 دينار.

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