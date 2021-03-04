وزارة الشؤون الدينية تقرّر إقامة صلاة الاستسقاء يوم الأحد المقبل

أعلنت وزارة الشؤون الدّينيّة في بلاغ لها اليوم الخميس، أنّه تقرّر إقامة صلاة الاستسقاء يوم الأحد 07 مارس 2021، حسب التراتيب المعمول بها وبالتنسيق بين مختلف الأطراف المتدخّلة، كلّ ذلك في إطار حتميّة احترام التدابير الوقائيّة من فيروس « كوفيد 19″ والالتزام بها أثناء أداء صلاة الاستسقاء.

ويأتي هذا عملا بما جاء في ديننا الحنيف من الالتجاء إلى الله تعالى بالدّعاء والصّلاة عند تأخّر نزول الغيث النّافع، واتّباعا للسنّة النبويّة الشريفة في الاستسقاء كلما انحبس المطر واشتدّت الحاجة إليه، وبعد تسجيل الطلبات الواردة من مختلف جهات الجمهورية.

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