وزارة الشؤون الدينية تقرّر تأجيل الحجّ إلى السنة القادمة

أعلنت وزارة الشؤون الدينية في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، أنّه تقرّر تبعا للبيـان الصّـادر عن وزارة الحج والعمــرة بالمملـكة العربية السـعـودية بتـاريخ 22 جـوان 2020، والـذي تقـرّر من خلاله اقتصـار إقـامة حـجّ هذا العـام 1441هـ/2020م عــلى أعــداد مـحـدودة جـدا من المقــيمــين داخـل الممـلكة، إرجاء القيام بالفريضة الخامسة إلى السنة القادمة .

وذكرت الوزارة بأن التواجد بالقائمات النهائية للموسم القادم يرتبط بضرورة التسجيل بمنظومة الحج عند فتح باب الترشح وعند توفر الشروط التي ستنصّ عليها المذكرة التوجيهية المنظمة له عند صدورها في إبّانه .

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