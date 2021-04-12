وزارة الشؤون الدينية تكشف ضوابط إقامة صلاة التراويح

أفضت جلسة عملٍ انعقدت بمقرّ وزارة الشؤون الدينية اليوم الاثنين، ضمّت ثلّة من المختصّين في المجالين الصحّي والديني وإطارات الوزارة وممثلين عن بعض الجمعيّات والنقابات ذات الصّلة، خلُصَتْ إلى تحديد ضوابط إقامة صلاة التراويح وفق الإجراءات الآتية:

1- إقامة صلاة العشاء مباشرة بعد الأذان

2- عدم تجاوز صلاتيْ العشاء والتراويح ثلاثين دقيقة (30 دقيقة)

3- وجوب اعتماد وسائل الحماية الفردية من ارتداء الكمامة وتحقيق التّباعد وإحضار السجّاد الخاص

4- تهوئة المعالم الدينيّة قبل كلّ صلاة وأثناءها والحرص على إقامة الصلاة في الفضاءات المفتوحة كلّما توفّر ذلك

5- تجنّب اصطحاب الأطفال للمساجد

6- الامتناع التلقائي عن ارتياد المسجد بالنسبة لكبار السنّ أو عند ظهور أي أعراض مُشابهة لأعراض مرض كورونا.

كلّ ذلك مع مراعاة بقيّة الإجراءات الواردة ببروتوكول حفظ الصحّة الخاصّ بالمعالم الدينيّة.

ودعت الوزارة مرتادي الجوامع والمساجد لاحترام وتطبيق كلّ هذه الإجراءات الوقائيّة بما يحقّق المحافظة على سلامتهم وسلامة القائمين عليها، ويضمن مُواصلة رسالتها التعبّدية والرّوحيّة، ويحول دون إغلاقها في حالة رصد تجاوزات.

وكما ذكّرت الوزارة بضرورة التقيّد بما قد تقرّره اللجان الجهويّة في متابعتها للوضع الوبائي.

كلمات البحث :صلاة التراويح;وزارة الشؤون الدينية