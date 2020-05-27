وزارة الشؤون الدينية تنعى الشيخ علي بن محمد بوعجيلة



فقدت تطاوين يوم الثّلاثاء 26 ماي 2020، شيخا من شيوخها الأفاضل المربّي والإمام الخطيب بجامع « بورقيبة » تطاوين الجنوبيّة الشّيخ علي بن محمّد بوعجيلة.

وكان الشيخ قامة في العلم والأخلاق ساهم في عديد النّدوات الجهويّة والإقليميّة وفي تأطير الأئمّة والوعّاظ، كما ساهم وأشرف على عديد البرامج الدّينيّة بالإذاعة الجهويّة بتطاوين.

وتقدم أحمد عظوم وزير الشؤون الدّينيّة وكافّة إطارات الوزارة وأعوانها بالتعزية والمواساة إلى عائلة الفقيد سائلين المولى عزّ وجلّ أن يرحمه برحمته الواسعة وأن يسكنه فسيح جنانه وأن يرزق أهله وذويه جميل الصّبر والسّلوان .

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