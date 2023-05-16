وزارة الشؤون الدينية تُحدد تسعيرة الحج لموسم 2023

أعلنت وزارة الشّؤون الدينيّة في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، أنّ تكلفة الحجّ الجُمليّة للموسم الحالي 1444 هــ /2023 م، حُدّدت بـ 19.400.000 د وفق التّفصيل التالي:
- معلوم الإقامة والخدمات: المحدّد من شركة الخدمات الوطنيّة والإقامات: 16.000.000 د.
- معلوم تذكرة السّفر المحدّد من شركة الخطوط التّونسيّة: 3.400.000د.
ودعت الوزارة المرسّمين بالقائمات النهائيّة إلى:
- التوجّه بداية من يوم الأربعاء 17 ماي 2023 إلى أقرب مكتب بريد لخلاص معلوم الحجّ الجُملي والحصول على بطاقة مسبقة الدّفع e-dinar smart لتقديمها بالشّبابيك الموحّدة.
- التوجّه بداية من يوم الخميس 18 ماي 2023 إلى الشّباك الموحّد بمركز ولاية كلّ حاج وفقا لروزنامة الشبابيك الموحّدة الصادرة في الغرض، مصحوبا بالوثائق التّالية:
جواز سفر صالح إلى غاية موفّى شهر جانفي 2024.
نسخة من بطاقة التّعريف الوطنيّة.
03 صور شمسيّة بخلفيّة بيضاء.
شهادة تلقيح ضدّ « كوفيد 19″.
كلمات البحث :تسعيرة;حج;وزارة الشؤون الدينية
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