وزارة الشؤون الدّينيّة تدعو لاحترام البروتوكولات الصحية الوقائيّة بالمعالم الدينية

دعت وزارة الشؤون الدّينيّة في بلاغ لها اليوم الأربعاء، إلى ضرورة التقيّد بمقتضيات دليل شروط حفظ الصحّة للتوقّي من الإصابة بفيروس « كوفيد 19″ بالمعالم الدينية، وما اقتضاه من متطلّبات أهمّها الوضوء بالبيت ووجوب إحضار كل مصلّ لسجّادة خاصّة وارتداء الكمّامة وتحقيق التباعد الجسدي عند الصلاة.

وطالبت الوزارة باحترام ما جاء به الدّليل الصحّي الخاص بالمواضئ الملحق بدليل شروط حفظ الصحّة للتوقّي من الإصابة بفيروس « كوفيد 19″ بالمعالم الدينية.

وشددت الوزارة على أن ذلك يأتي في إطار الحرص على سلامة وصحّة إطارات الجوامع وروّادها وعملا بالقواعد الشرعيّة الداعية إلى حفظ النفس البشريّة ودرء المفاسد.

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