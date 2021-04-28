وزارة الشؤون الدّينيّة تدعو للالتزام بالبروتوكول الصحّي في الجوامع والمساجد

أكدت وزارة الشؤون الدّينيّة في بلاغ لها اليوم الأربعاء، حتميّة الالتزام بالبروتوكول الصحّي في الجوامع والمساجد والالتزام التام بما أقرّته في بلاغاتها السّابقة خاصّة في ما يتعلّق باحترام توقيت صلاتي العشاء والتراويح.

كما دعت الوزارة إلى ضرورة احترام توقيت صلاة الجمعة والإجراءات الوقائيّة المصاحبة لها.

وذكّرت الوزارى بأنّ اتخاذ كل هذه الإجراءات نابع من صميم تعاليم ديننا الحنيف والمحافظة على النفس البشريّة إحدى كلياته الخمس.

وأكدت الوزارة أنها تُعوّل على وعي الجميع للمحافظة على بيوت الله آمنة ومفتوحة لمرتاديها قائمة بدورها في نشر الطمأنينة ومواصلة رسالتها التعبّدية والرّوحيّة.

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