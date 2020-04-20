وزارة الشؤون الدّينيّة تُعلن تعليق صلاة التراويح

أعلنت وزارة الشؤون الدّينيّة في بلاغ لها مساء اليوم الاثنين، سريان مفعول قرار تعليق صلاة الجماعة على صلاة التراويح إلى حين انتفاء الموجب.

كما قررت الوزارة تعليق البعثات التوعويّة الخاصّة بشهر رمضان المُوجّهة للجالية التّونسيّة بالخارج.

وجاء هذا تبعا لقرار مجلس الأمن القومي المنعقد يوم الجمعة 17 أفريل 2020 والمتعلّق بتمديد الحجر الصحّي الشّامل للتوقّي من انتشــــار فيروس كورونا (كوفيد 19)، والأمر الرّئـــاسي عـــدد 24 لسنة 2020 المــــؤرّخ في 18 مارس 2020 المتعلّق بمنع الجولان بكامل تراب الجمهوريّة، وبناء على القرارين الصّادرين عن رئيس الحكومة بتاريخ 13 مارس و19 أفريل 2020 بخصوص تعليق صلاة الجماعة والتراويح.

كلمات البحث :تعليق;صلاة التراويح;وزارة الشؤون الدّينيّة