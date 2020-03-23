دعوة البلديات لاستعمال مضخمات الصوت لدعوة المواطنين للالتزام بالحجر الصحي

دعت وزارة الشؤون المحلية في بلاغ لها اليوم الاثنين، كافة البلديات وجهاز الشرطة البيئية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني إلي تنظيم حملات تحسيسية توعوية بأحياء و شوارع المدن و كافة الدوائر البلدية باستعمال مضخمات الصوت لدعوة المواطنين للالتزام بالحجر الصحي وبإجراءات التوقي منها:

1. دعوة الأهالي إلى البقاء في المنزل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى،

2. التاكيد على الالتزام بتطبيق تعليمات السلط المحلية والامنية،

3. التقيد بقرارات وتوصيات وزارة الصحة،

4. إحكام غلق أكياس الفضلات المنزلية و إخراجها في الأوقات المحددة حفاظا على سلامة عمال النظافة.

وأهابت الوزارة للعمل على حسن تطبيق مقتضيات هذا البلاغ بالتنسيق التام مع مصالح الوزارة و الولاة.

وجاءت هذه الإجراءات تبعًا لقرارات الحجر الصحي العام المعلن عنها بداية من 22 مارس 2020، و عملا بمقتضيات المنشور عدد 7 حول التدابير الخاصّة بالبلديات لتنفيذ الحجر الصحي العام بهدف التوقي من تفشي فيروس كورونا المستجد .

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