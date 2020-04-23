وزارة الشؤون المحلية تدعو البلديات لاتخاذ تدابير خاصة بحفظ الصحة

دعت وزارة الشؤون المحلية في بلاغ لها مساء أمس الأربعاء، البلديات بالتنسيق مع السلط الجهوية لاتخاذ عدد من التدابير في إطار إحكام متطلبات حفظ الصحة والنظافة العامة بالمدن خلال شهر رمضان المعظم وما يتميز به من ارتفاع في الحركية الاقتصادية في فترة تتزامن مع ضرورة احترام التدابير الإستثنائية الخاصة بالخطة الوطنية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد .

وطالبت الوزارة البلديات بـ :

- الحرص على تأمين قواعد حفظ الصحة بالأسواق والمحلات المفتوحة للعموم ( ضبط اوقات الفتح، مراقبة مسالك التوزيع و ساعات العمل، تنظيم حركة البيع، المباعدة الإجتماعية واحترام مسافة الأمان بين الأشخاص ،تكثيف التدخلات لتأمين النظافة ، توفير مستلزمات الوقاية للزبائن ، …..) بالتنسيق مع مكونات المجتمع المدني

- تكثيف التدخلات لتأمين النظافة بمحيط الأسواق والمسالك المؤدية لها والطرقات الرئيسية إضافة لتطهير هذه الفضاءات بصفة دورية

- اعلام المتساكنين بتوقيت رفع الفضلات المنزلية والمشابهة خلال شهر رمضان (التعريف بالأوقات الجديدة الخاصة بشهر رمضان بخصوص مرور آليات جمع ونقل الفضلات ، تأمين حصص استمرار عند الاقتضاء…)

- تكثيف الرقابة الميدانية لردع السلوكيات المخلة بالتراتيب البلدية وفقا للتشاريع الجاري بها العمل.

وأكدت الوزارة أنها تُعول على وعي المواطن وانخراطه في تطبيق مقتضيات الصحة العامة خلال الشهر الكريم وكل عام وأنتم بخير.

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