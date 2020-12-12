وزارة الشؤون المحلية تنفي الترفيع في ثَمن المضمون إلى 2000 مليم

نفت وزارة الشؤون المحلية والبيئة في بلاغ لها اليوم السبت، ما تمّ تداوله في بعضِ مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص الترفيع في ثَمن المضمون من 500 مليم إلى 2000 .

وأكدت الوزارة أن هذه المعلومات لا أساس لها من الصحّة وتهدف الى مغالطَة الرأي العام، مشيرة إلىِ أنّ معلوم استخراج مضمون ولادة هو في حدود 500 مليم حسب ما تم ضبطه بموجب الأمر الحكومي عدد 805 لسنة 2016 المؤرخ في 13 جوان 2016 المتعلق بضبط تعريفة المعاليم المرخص للجماعات المحلية في استخلاصها.

هذَا ودعت الوزارة إلى الانتباه وتقصي المعلومة من مصدرها والاتصال بمصالح وزارة الشؤون المحلية والبيئة للتثبت في كل المعطيات ذات الصّلة بعمل الوزارة، وكذلك الاطلاع الدوري على الصفحة الرسميّة للوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي .

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