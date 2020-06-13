وزارة الصحة: تسجيل إصابة جديدة وافدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها اليوم السبت أنه بتاريخ 12جوان 2020، تمّ إجراء 1497 تحليلا مخبريا من بينها 14 تحليلا في إطار متابعة المرضى السابقين ليبلغ بذلك العدد الجملي للتحاليل 58770.

وقد تم تسجيل 07 تحاليل إيجابية، من بينها 06 تحاليل لحالات إصابة سابقة لا تزال حاملة للفيروس و01 حالة إصابة وافدة من ضمن الذين تم إجلاؤهم وهم موجودون في مراكز الحجر الصحي الإجباري، ليصبح العدد الجملي للمصابين بهذا الفيروس، وذلك بعد التثبت من المعطيات وتحيينها، 1094 حالة مؤكدة موزعة كالآتي: 995 حالة شفاء و49 حالة وفاة (لم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة) و50 حالة إصابة لا تزال حاملة للفيروس وهي بصدد المتابعة.



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