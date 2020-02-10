وزارة الصحة: أعراض الإصابة بالنزلة الموسمية أكثر حدة هذه السنة

أكد منسق البرنامج الوطني للوقاية من الانفلوانزا الموسمية « سمير المقراني » في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الاثنين، أن أعراض الإصابة بالنزلة الموسمية الناتجة عن فيروس « أ » المنقسم الى « ايتش 1 ان 1″ و »ايتش 3 ان 2″ خلال الموسم الحالي كانت أكثر حدة مقارنة بالسنوات الماضية.

وبين المتحدث بأنه يتم سنويا في تونس تسجيل اصابات بهذه النزلة الموسمية، مشيرة إلى أن هذا الفيروس موجود في تونس منذ سنوات ضمن الفيروسات المسببة للنزلة الموسمية.

وأوضح المقراني بأنه وفق منظومة مراقبة النزلة الموسمية في تونس، بلغ عدد العيادات الطبية على علامات نزلة البرد الموسمية 14654 عيادة من مجموع 393229 عيادة عامة في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2019 أي بنسبة 3,7 بالمائة، مقابل 5,6 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2018.

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