وزارة الصحة: أكثر من 252 ألف ملقّح ضد فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة اليوم الأربعاء، أن العدد الإجمالي للتلاقيح شمل 252672 شخصا إلى حدود اليوم 39 من الحملة الوطنية للتلقيح ضدّ فيروس كورونا.

وكشفت الوزارة بأن عدد التلاقيح ليوم أمس الثلاثاء 20 افريل 2021 13135 شخصا، فيما بلغ العدد الاجمالي للملقحين بالجرعة الثانية 47697 ‏‏‏‏‏شخصا.

جدير بالذكر بأن العدد الإجمالي للمسجّلين بلغ 1203913 شخصا.

ودعت وزارة الصحة كافة المواطنين الراغبين في تلقّي التلاقيح المضادّة لفيروس كورونا إلى التسجيل على منظومة evax المخصّصة للغرض .

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