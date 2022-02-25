وزارة الصحة: إجراءات جديدة تخصّ الوافدين على تونس

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها اليوم الجمعة، عن حزمة من القرارات الجديدة نظرا لتحسن مؤشرات الوضع الوبائي المتعلقة بجائحة كورونا.
وتتعلق القرارات بـ :
-اعفاء الوافدين الذين تجاوز سنهم 18 سنة، والذين استكملوا التلقيح من اجبارية الاستظهار بـتحليل مخبري.
- اجبارية استظهار الوافدين غير الملقحين أو الذين لم يستكملوا تلقيحهم وتتجاوز أعمارهم 18 سنة، بتحليل مخبري سلبي لا يتجاوز 48 ساعة، أو تحليل سريع لا يتجاوز 24 ساعة.
- اعفاء الأطفال من الاستظهار بتحليل مخبري أو جواز تلقيح
- اجراء تحاليل سريعة عشوائية عند الوصول للأراضي التونسية وفي صورة ايجابية التحليل يتم اقرار حجر صحي لخمسة أيام
- تعليق العمل بمنظومة « احمي » حتى إشهار آخر.
-بالنسبة للوافدين بغرض التداوي، فهم تخضعون للإجراءات سالفة الذكر وتعليق العمل على حصول ترخيص مسبق من طرف مصالح وزارة الصحة التونسية.
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