وزارة الصحة: إجراءات جديدة تخصّ الوافدين على تونس

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها اليوم الجمعة، عن حزمة من القرارات الجديدة نظرا لتحسن مؤشرات الوضع الوبائي المتعلقة بجائحة كورونا.

وتتعلق القرارات بـ :

-اعفاء الوافدين الذين تجاوز سنهم 18 سنة، والذين استكملوا التلقيح من اجبارية الاستظهار بـتحليل مخبري.

- اجبارية استظهار الوافدين غير الملقحين أو الذين لم يستكملوا تلقيحهم وتتجاوز أعمارهم 18 سنة، بتحليل مخبري سلبي لا يتجاوز 48 ساعة، أو تحليل سريع لا يتجاوز 24 ساعة.

- اعفاء الأطفال من الاستظهار بتحليل مخبري أو جواز تلقيح

- اجراء تحاليل سريعة عشوائية عند الوصول للأراضي التونسية وفي صورة ايجابية التحليل يتم اقرار حجر صحي لخمسة أيام

- تعليق العمل بمنظومة « احمي » حتى إشهار آخر.

-بالنسبة للوافدين بغرض التداوي، فهم تخضعون للإجراءات سالفة الذكر وتعليق العمل على حصول ترخيص مسبق من طرف مصالح وزارة الصحة التونسية.

كلمات البحث :إجراءات;وافدين;وزارة الصحة