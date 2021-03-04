وزارة الصحة تسند رخصة ترويج استثنائية للقاح مخابر سينوفاك

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها اليوم الخميس، أنه في إطار العمل على توفير اللقاحات اللازمة للتوقي من انتشار فيروس كورونا المستجدّ في تونس ، تم بتاريخ 04 مارس 2021 إسناد رخصة ترويج استثنائية ومؤقتة بالسوق التونسية للقاح لمخابر « Coronavac Sinovac Chine ».

وتم إسناد رخصة الترويج بعد تقييم الملف المقدم من المخبر الصيني وذلك من قبل المخبر الوطني لمراقبة الأدوية والمركز الوطني لليقظة الدوائية وغيرهم من الخبراء في مجالات علم الفيروسات وعلم السموميات وعلم المناعة والأمراض المعدية.

وسيمكن هذا الإطار الترتيبي من التسريع في إجراءات التزوّد بهذا التلقيح.

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