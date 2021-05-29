وزارة الصحة: اكتشاف 3 إصابات جديدة بالسلالة الجنوب إفريقية

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها مساء اليوم السبت، اكتشاف ثلاث إصابات جديدة بالسلالة الجنوب إفريقية المتحوّرة لڤيروس كورونا لدى وافدين من الخارج.

وقد قدم اثنان منهما من المملكة العربية السعودية والتزما بالحجر الصحي الإجباري بالنزل حيث تم اكتشاف حملهما لهذه السلالة بعد القيام بالتحليل لتقصي الفيروس في اليوم الخامس.

وسجلت الاصابة الثالثة لدى وافدة من فرنسا، تمتعت بإعفاء من الحجر الإجباري لمرافقتها لقاصرين وتم اكتشاف إصابتها أثناء التزامها بالحجر الذاتي مما يستدعي مجهودا مضاعفا للتعرف على حلقة المتصلين بها والتعرف على أي عدوى محتملة.

وأمام الوضع الوبائي الخطير وطنيا وعالميا، دعت وزارة الصحة الوافدين من الخارج إلى الالتزام بكافة الاجراءات الصحية، مذكرة كافة المواطنين بضرورة توخي الحذر ومواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية من ارتداء الكمامة واحترام للتباعد الجسدي وتجنب للتجمعات.

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