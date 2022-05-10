وزارة الصحة: الأعراض الجانبية لـ «جونسون آند جونسون» تظهر بعد أسبوع إلى أسبوعين

أكّدت وزارة الصحة في بلاغ لها مساء اليوم الثلاثاء 10 ماي 2022، أن خطر الإصابة بتجلط الدم وهي من الأعراض الجانبية النادرة جدا تظهر بعد حوالي أسبوع إلى أسبوعين من تلقي لقاح « جونسون اند جونسون » ضد كورونا.

وشددت الوزارة على أن المركز الوطني لليقظة الدوائية لم يُسجل أي أثار جانبية حادة لدى المطعمين بهذا اللقاح والذين تجاوز عددهم مليون شخص في تونس إلى حدود يوم 6 ماي.

وأشار البلاغ إلى أن المركز الوطني لليقظة الدوائية يتابع احتماع ظهور مضاعفات جانبية لكافة أنواع التلاقيح منذ انطلاق التطعيم على الصعيدين الوطني والعالمي.

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