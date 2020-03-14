وزارة الصحة: التحاليل لتقصي كورونا لا تتم إلا بقرار طبي

أكدت وزارة الصحة في بلاغ لها، أن التحاليل المخبرية لتقصي فيروس « الكورونا » الجديد لا تتم إلا بقرار طبي وتشمل الحالات المشتبهة الحاملة للأعراض من بين العائدين من المناطق الموبوءة في حدود 14 يوما من تاريخ الدخول إلى تونس أو المخالطين المباشرين للحالات المؤكدة ولو بدون أعراض في حدود المدة المذكورة بعد آخر اتصال بالحالة المؤكدة دون سواها.

وأشارت الوزارة إلى أنه بناء على المعطيات العلمية المحينة فإن النتيجة السلبية للتحاليل المخبرية لا تعفي من استكمال مدة الحجر الصحي المقدرة بـ 14 يوما.

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