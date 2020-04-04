وزارة الصحة: التطور في الوضع الوبائي يُنبئ بمزيد انتشار المرض خلال الأسابيع القادمة

اخر تحديث : 04/04/2020
من قبل | نشرت في : الصحة,تونس

وزارة الصحة تونس

أكدت وزارة الصحة اليوم السبت، أن التطور في الوضع الوبائي في تونس ينبئ بمزيد انتشار المرض خلال الأسابيع القادمة طالما أن الإجراءات التي تذكر بها الوزارة يوميا بوجوب الالتزام بها، لم يقع احترامها في عديد المناسبات بكثير من المناطق.
ودعت وزارة الصحة بكل إلحاح، كافة المواطنين للالتزام الكامل باحترام القانون وكل الإجراءات المتخذة من قبل السلطات في هذا الصدد حماية للأمن الصحي للبلاد.


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