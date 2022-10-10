وزارة الصحة: التقليح ضد النزلة الموسمية ابتداء من 17 أكتوبر الجاري

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها اليوم الاثنين، أنه سيتم الشروع بداية من 17 أكتوبر الجاري في التلقيح ضد النزلة الموسمية لموسم 2022 ـ 2023 في مراكز الصحة الأساسية والصيدليات الخاصة.

ودعت الوزارة الأشخاص الأكثر حاجة إلى التلقيح إلى الإقبال عليه وخاصة أصحاب الأمراض المزمنة (السكري والكلى والرئة والقلب والمصابون بالسمنة والربو) والنساء الحوامل والمسنون والأطفال حاملو الأمراض المزمنة، وذلك تفاديا للمضاعفات الخطيرة التي تتسبب أحيانا في حدوث تعكرات صحية يمكن أن تؤدي إلى الوفاة ولا يمكن تفاديها إلا بالوقاية وخاصة بالتلقيح.

ودعت الوزارة الفئات الأقل اختطارا إلى الاستفادة من فرصة الحملة الخاصة بالتلقيح ضد النزلة الموسمية لتلقي التطعيم ضد فيروس كوفيد 19 للتوقي من كلا الفيروسين (الأشخاص الذين لم يسبق لهم الحصول على التطعيم والأشخاص المعنيون بجرعة التعزيز).

وأكدت الوزارة أنه بالإمكان تلقي اللقاحين في اليوم نفسه دون حدوث انعكاسات شريطة أن تكون كل جرعة في كتف مختلف، وفي حال تلقي لقاح دون الآخر يجب الانتظار 15 يوما لتلقي اللقاح الثاني. وذكر البلاغ بأهمية احترام قواعد حفظ الصحة الجسمية ونظافة المحيط، مشددا على أنها من أسس الوقاية من هذا المرض والفيروسات عموما.

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