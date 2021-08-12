وزارة الصحة: التلقيح المبرمج ليوم الأحد موجه حصرا لمن وصلتهم ارسالية

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها اليوم الخميس، أن التلقيح المبرمج ليوم الأحد 15 أوت 2021 موجه حصرا للفئة العمريّة من 18 إلى 39 سنة ممن سجلوا على منظومة ايفاكس ووصلتهم وجوبا ارسالية لتلقي التلقيح.

كما دعت الوزارة الذين لا ينتمون إلى هذه الفئة العمرية أو من هم من هذه الفئة العمرية ولم يسجلوا في منظومة التلقيح ايفاكس إلى عدم التوجه لمراكز التلقيح.

وأكدت الوزارة أنه على المرأة الحامل التي لم تتجاوز مدة حملها 16 أسبوعا أن تمتنع عن الذهاب إلى مركز التلقيح حتى ولو كانت مسجلة، وسيتم استدعاء فقط المرأة الحامل التي بلغت أو تجاوزت مدة حملها 16 أسبوع.

كما دعت الوزارة كل المعنيين بالتلقيح يوم 15 أوت الجاري المسجلين والذين تلقوا ارسالية إلى الاستظهار وجوبا بما يثبت هويتهم إما بطاقة التعريف الوطنية أو بطاقة تلميذ أو بطاقة طالب.

كما طالبت الوزارة المعنيين بالتلقيح يوم 15 أوت الجاري بالإلتزام بالموعد والتوقيت المحدد بالارسالية التي تصلهم مسبقا من منظومة ايفاكس.

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