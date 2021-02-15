وزارة الصحة: الحالات الاستثنائية الممكن إعفاؤها من الحجر الصحي الإجباري

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها اليوم الإثنين 15 فيفري 2021، عن الحالات الاستثنائية التي يمكن إعفاؤها من إلزامية الحجر الصحي الإجباري، التي تفرضها تونس منذ يوم 1 فيفري 2021 على جميع الوافدين أو العائدين إلى أراضيها.

وتستند قائمة الحالات الممكن استثناؤها من الحجر الصحي الإجباري المعلن عنه بتاريخ 25 جانفي الفارط بالنسبة لكل الوافدين أو العائدين إلى تونس عبر الجو والبحر (بما في ذلك المهمات القصيرة)، إلى أسباب شخصية أو عائلية أو طبية أو مهنية.

كما تضمن البلاغ الوثائق الواجب على الراغبين في ذلك توفيرها بإرسالها حصريا عبر البريد الالكتروني confinement@rns.tn وذلك من الاثنين إلى الجمعة من الساعة الثامنة صباحا إلى الرابعة مساء.

ويستثنى من الحجر الصحي الإجباري كلا من:

- المرضى الذين يستوجبون رعاية طبية استعجالية أو حياتية (الشخص المعني ومرافق إذا كانت المرافقة ضرورية)، على أن تتوفر لديهم شهادة طبية أو وثيقة تثبت برمجة الإيواء بمؤسسة استشفائية عمومية أو خاصة.

-من لديهم حالة وفاة من أفراد العائلة (القرين أو الأصول /الأم،الأب،الأجداد/ أو الفروع /إبن،إبنة،أخ،أخت/) شرط توفير وثيقة وفاة صادرة عن الطبيب أو مضمون وفاة لا يتعدى تاريخ الوفاة 72 ساعة.

-الأشخاص حاملي الإعاقة الذهنية أو الجسدية والمصابين بمرض مزمن، بالنظر إلى وضعياتهم الصحية التي تتطلب الاستعانة بشخص.

-الوافدون على تونس لأسباب مهنية مثل المهمات الديبلوماسية أو الحكومية أو النيابية التي لا يمكن تأجيلها أو إلغاؤها، مع ضرورة الاستظهار بإذن المأمورية.

-الوافدون في مهمات متأكدة في إطار نشاط اقتصادي يتطلب الحضور وغير ممكن تأجيلها أو إلغاؤها.

- مهنيو الصحة في إطار مهمات محددة والرياضيين المحترفين المشاركين في منافسات دولية .

وشددت وزارة الصحة على ضرورة الاستظهار بالتحليل السلبي « بي سي ار » الذي لا يتجاوز إجراؤه 72 ساعة عند التسجيل للسفر، داعية إلى احترام الاجراءات الوقائية وتطبيق اجراءات العزل الذاتي والبروتوكولات الصحية عند الاقتضاء مع احترام الحجر الصحي الذاتي خارج الأنشطة موضوع السفر.

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