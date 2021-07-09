وزارة الصحة: المنظومة الصحية لم تنهر وستبقى صامدة

أكدت وزارة الصحة في بلاغ للري العام نشرته اليوم الجمعة، أن بلادنا تشهد موجة وبائية غير مسبوقة تتميّز بانتشار واسع للسلالات المتحورة « ألفا » و »دلتا » في جلّ ولايات الجمهوريّة وارتفاع نسق الإصابات وعدد الحالات المتكفل بها في المستشفيات وأيضا ارتفاع مؤسف في عدد الوفيات.

وشددت الوزارة على أن بلادنا تخوض حربا حقيقيّة ضد الوباء، مما يفرض علينا جميعا رصّ الصفوف وتغليب المصلحة الوطنيّة والوقوف الى جانب فرقنا الصحية.

كما بينت الوزارة بأنّ ما راكمته فرقنا الصحية في كل الخطوط من خبرات وما تمّ توفيره من إمكانيات إنعاش وأكسجين وما تم تركيزه وبرمجته من مستشفيات ميدانية، سمح للمنظومة الصحية بمواجهة التحديات الوبائية وبمواصلة التكفل بالمرضى رغم ما تعانيه البنية التحتية من نقائص دامت لعقود.

كما أكدت الوزارة أنّ المنظومة الصحية لم تنهر وستبقى صامدة في وجه كل الصعوبات والطوارئ بفضل مجهودات كلّ مهنيّات ومهنيّي الصحّة وأيضا بفضل تكاتف المجتمع وتضامنه.

وجددت وزارة الصحة شكرها لمهنيات ومهنيي الصحة في كل القطاعات وفي كل الخطوط على مايبذلونه من مجهودات للتصدي للجائحة في إطار منظومة صحية أثبتت ولازالت أنها قادرة على تحدي الصعوبات بفضل كفاءة بناتها وأبنائها وبفضل تضامن التونسيات والتونسيين والتعاون المشترك مع أصدقاء بلادنا وأشقائها.

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