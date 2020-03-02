وزارة الصحة تبحث سبل التصدي لانتشار فيروس كورونا المستجدّ

إنعقدت مساء اليوم الاثنين 02 مارس 2020، جلسة عمل بإشراف وزير الصحة عبد اللطيف المكي وبحضور مدير مكتب منظمة الصحة العالميّة بتونس وأعضاء اللجنة القارة لمتابعة انتشار فيروس كورونا الجديد، خصّصت لتدارس السبل الكفيلة بمزيد رفع درجة اليقظة ومضاعفة إجراءات المراقبة الصحيّة على ضوء تسجيل أوّل حالة إصابة مستوردة بفيروس كورونا المستجدّ لمواطن تونسي عائد من إيطاليا.

هذا وذكّرت وزارة الصحة بأهميّة اتّباع الاجراءات الوقائيّة التي تتعلّق بحفظ الصحّة والتي تتمثّل فيما يلي :

- غسل اليدين بالماء والصابون عدّة مرّات في اليوم

- تجنّب الاتّصال الوثيق بأيّ شخص له أعراض الحمى والسعال

- إستعمال منديل ورقي عند العطس أو السعال مع رميه مباشرة في سلّة المهملات.

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