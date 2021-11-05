وزارة الصحة تتسلم 14 سيارة إسعاف مجهزة و10 سيارات نفعية

تسلمت وزارة الصحة اليوم الجمعة 5 نوفمبر 2021، في إطار برنامج الدعم للإتحاد الأوروبي « الصحة عزيزة » 14 سيارة إسعاف مجهزة لكل الحالات الاستعجالية و10 سيارات نفعية كدفعة أولى، وذلك بإشراف وزير الصحة علي المرابط وبحضور المدير العام للصحة عبد الرزاق بوزويتة والمسؤولة عن التعاون مع الإتحاد الأوروبي بوزارة الصحة إيناس فرادي.

هذا ومن المنتظر أن تقوم هذه السيارات بتحسين الخدمات الصحية والتكفّل بالمرضى في الحالات الإستعجالية، إضافة إلى تسهيل تنقل الطواقم الطبية وشبه الطبية للقيام بمهامهم الصحية المختلفة من بينها مهام جديدة تتمثل أساسا في تقديم الخدمات العلاجية المتنقلة لفائدة المرضى.

كلمات البحث :سيارة إسعاف;وزارة الصحة