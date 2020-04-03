وزارة الصحة تتسلّم كميات هامة من الأدوية في شكل هبة لمواجهة كوفيد-19



استلمت وزارة الصحة اليوم الجمعة، الهبة التي تقدمت بها الجمعية التونسية للأدوية الجنيسة ومخابر SAIPH ومخابر IPS SAÏD ومخابر MEDIS، والتي تتمثّل في كميات هامة من الادوية لمواجهة كوفيد-19 إضافة إلى أدوية تخصّ الامراض المزمنة ومرضى السرطان وزراعة الكلى.

وسيتم تسليم هذه الكميات من الادوية وتوزيعها مباشرة إلى عدة مستشفيات داخلية.

وأكدت الوزارة أنّ هذه المبادرة ستكون بداية لمبادرات لاحقة تعهدت بها هذه المخابر إيمانا منها بدورها في معاضدة جهود الدولة التونسية للتوقي من جائحة الكورونا.

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