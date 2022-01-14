وزارة الصحة تتسلّم هبة ثانية من اليابان

انتظمت صباح اليوم الجمعة 14 جانفي 2022، مراسم تسلم وزارة الصحة هبة ثانية من دولة اليابان في إطار برنامج دعم اليابان لجهود تونس في قطاع الصحة الممضى بين البلدين منذ 9 جوان 2020 بقيمة 12.4 مليون دينار.

وأشرف وزير الصحة علي المرابط صحبة سفير اليابان في تونس شيميزو شينسوكي على مراسم تسلم الهبة المتمثلة في عدد من محاضن الرضع وآلات التصوير بالصدى سيتم توزيعها على عدد من المؤسسات الصحية في البلاد التونسية.

وأكد الوزير أن هناك مستشفيات جامعية وجهوية في حاجة إلى مثل هذه التجهيزات الثمينة سيتم تمكينها منها لكي تعود بالنفع على صحة التونسيين.

ومن جانبه، عبر سفير دولة اليابان بتونس شيميزو شينسوكي عن سعادته بهذا التعاون مع تونس في مجابهة فيروس كورونا، موضحا أن هذه التجهيزات ستساهم في إنقاذ الرضع والأمهات اللاتي قد تنقلن عدوى فيروس كوفيد-19 إلى أطفالهن عند الولادة، مؤكدا أن تعاون بلاده مع تونس سيتواصل في الفترة القادمة من خلال مشاريع أخرى لدعم قطاع الصحة في تونس.

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