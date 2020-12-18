وزارة الصحة تتعهّد بالانطلاق الفوري في صيانة مصاعد المستشفى الجهوي بجندوبة

إنعقدت بمقرّ وزارة الصحّة مساء اليوم الجمعة 18 ديسمبر 2020، جلسة عمل بإشراف وزير الصحة فوزي مهدي وبحضور وفد نقابي يقوده خالد العبيدي الكاتب العام للإتحاد الجهوي للشغل بجندوبة.

وقد خصصت جلسة العمل لتدارس مختلف الإشكاليات المتعلقة بالوضع الصحي بولاية جندوبة وبحث التدابير الكفيلة بتدعيم المستشفى الجهوي من خلال مزيد إحكام التصرف في الموارد البشرية والمادية المتاحة وتوفير ظروف العمل الملائمة وتأمين السلامة للعاملين به والمرضى المقيمين.

و تعهدت الوزارة تبعا للجلسة المنعقدة يوم الخميس برئاسة الحكومة بالإنطلاق الفوري في صيانة مصاعد المستشفى وتجديد شبكات التسخين المركزي وتهيئة وصيانة الشبكة الكهربائية وإيجاد الحلول الجذرية لمديونية المستشفى الجهوي إلى جانب التعهد بالمتابعة المتواصلة بهدف تطوير الوضع الصحي بالجهة.

وقرر الطرف النقابي في أعقاب هذه الجلسة إلغاء كل التحركات الإحتجاجية.

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