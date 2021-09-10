وزارة الصحة تدعو إلى اقتناء المواد المدرسية من المسالك المنظمة والمراقبة



دعت وزارة الصحة في بلاغ لها اليوم الجمعة، الأولياء إلى ضرورة اقتناء المواد المدرسية من المسالك المنظمة والمراقبة والمتضمّنة بالـتأشير للبيانات الضرورية ( المصنّع والمورّد والتركيبة والمواد المكونة لها…) وتجنب اقتناء الأدوات المدرسية التي يمكن أن تتسبّب من حيث الشكل أو اللون أو الرائحة في خلط بذهن التلميذ بينها وبين المواد الغذائية ( ممحاة في شكل غلال أو حلوى، لصاق معلّب في شكل رضّاعة أو قارورة مشروبات، …) وما يمكن أن ينجر عن ذلك من أخطار من جراء سوء الاستعمال كالاختناق أو التسمّم بالإضافة إلى ضرورة اقتناء اللصق المدرسي الخالي من المواد المحلّة العضوية.

وأكدت الوزارة أنّ فرق حفظ الصحة شرعت في تامين المراقبة الصحية بالتنسيق مع المصالح المتدخلة للأدوات المدرسية على مستوى مختلف مسالك التوزيع مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لحجز المستلزمات المدرسية التي تشكل خطرا على صحة الأطفال وسلامتهم وذلك طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.

كلمات البحث :المسالك المنظمة;المواد المدرسية;وزارة الصحة