وزارة الصحة تدعو إلى تأجيل كل الملتقيات والمؤتمرات

دعت وزارة الصحة في بلاغ لها اليوم الاثنين، رؤساء الجمعيات العلمية إلى تأجيل كل الملتقيات والمؤتمرات المبرمجة هذه الفترة قدر الإمكان وعدم إشراك محاضرين أو مشاركين من المناطق الموبوءة وذلك في إطار التوقي من فيروس كورونا المستجد

وقالت الوزارة إنه عند الضرورة يمكن تشريك المحاضرين باستعمال وسائل الاتصال الحديثة .

وأكدت الوزارة أن اللجنة القارة لمتابعة انتشار فيروس كورونا المستجد على تحيين هذه الوثيقة حسب المعطيات والتغيرات للحالة الوبائية .

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