وزارة الصحة تدعو المدعويين لتلقي التلقيح لاحترام التوقيت وتجنب الحضور قبله بساعات

اخر تحديث : 15/05/2021
من قبل | نشرت في : الصحة,تونس

كورونا تلقيح

دعت وزارة الصحة في بلاغ لها اليوم السبت، التونسيين المدعويين لتلقي جرعاتهم إلى احترام التوقيت المنصوص عليه في الإرساليات القصيرة وتجنب الحضور قبله بساعات، وذلك ضمانا لحسن سير عملية التلقيح وتقليصا لمدة الانتظار بالمراكز.
كما أكدت الوزارة أنها تقيم باستمرار سير مختلف مراحل عملية التلقيح بالمراكز وتتخذ الاجراءات الكفيلة بتحسينها والتقليص من فترة الانتظار.


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