وزارة الصحة تدعو المدعويين لتلقي التلقيح لاحترام التوقيت وتجنب الحضور قبله بساعات

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وزارة الصحة: التّقدم لتلقي التلقيح بعد التاريخ المحدد يُفضي آليا إلى تأجيله دعت وزارة الصحة في بلاغ لها اليوم الاثنين، كل من تصله دعوة لتلقي جرعة التلقيح الإلتزام بالتا ...

وزير الصحة للتونسيين: واصلوا في الإجراءات الوقائية وانخرطوا في عملية التلقيح دعا وزير الصحة فوزي المهدي في حوار له على قناة التاسعة مساء اليوم الجمعة، التونسيين إلى مو ...