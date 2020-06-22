الصحة تدعو المصحّات الخاصّة إلى تقديم ما يفيد انخراطها في تأمين الإجراءات الوقائيّة

اخر تحديث : 22/06/2020
من قبل | نشرت في : الصحة,تونس

المصحات الخاصة

دعت وزارة الصحة في بلاغ لها اليوم الاثنين، المصحّات الخاصّة إلى موافاة مصالحها المركزيّة (إدارة التراتيب ومراقبة المهن الصحيّة) بما يفيد انخراطها في تأمين الاجراءات الوقائيّة من خلال تخصيص مسلك كوفيد 19+ مؤمّن وذلك للوقوف على مدى جاهزيّة هذه المصحّات لاستقبال المرضى الأجانب والتكفّل بهم في أفضل الظروف.
ويأتي هذا في إطار الاستعدادات الجارية لاستئناف نشاط السياحة الطبيّة في تونس وإعداد البروتوكول الخاص باستقبال والتكفّل بالمرضى الأجانب حماية للاطارات الصحيّة وسلامة الوافدين الأجانب للتداوي.


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