وزارة الصحة تدعو المورّدين والبيولوجيين إلى تطبيق قرار التّخفيض في سعر تحليل PCR

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها اليوم الجمعة، أنّه تفاعلا مع ديناميكية تسعيرة تشخيص COVID-19 في الأسواق العالميّة والمحلّية، وبالتشاور مع النقابة الوطنية لبيولوجي الممارسة الحرّة، فقد تقرّر التّخفيض في سعر تحليل التقصّي عن فيروس كورونا بطريقة RT-PCR من 209 ديناراً إلى 170 ديناراً شاملاً الضريبة.

ودعت الوزارة المورّدين والبيولوجيين إلى تطبيق هذا القرار ابتداء من نشر هذا البلاغ.

كلمات البحث :بيولوجيين;تحليل;كورونا;موردين;وزارة الصحة