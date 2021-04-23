وزارة الصحة تدعو المورّدين والبيولوجيين إلى تطبيق قرار التّخفيض في سعر تحليل PCR

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها اليوم الجمعة، أنّه تفاعلا مع ديناميكية تسعيرة تشخيص COVID-19 في الأسواق العالميّة والمحلّية، وبالتشاور مع النقابة الوطنية لبيولوجي الممارسة الحرّة، فقد تقرّر التّخفيض في سعر تحليل التقصّي عن فيروس كورونا بطريقة RT-PCR من 209 ديناراً إلى 170 ديناراً شاملاً الضريبة.
ودعت الوزارة المورّدين والبيولوجيين إلى تطبيق هذا القرار ابتداء من نشر هذا البلاغ.
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