وزارة الصحة تدعو الى عدم استهلاك منتوجات الألبان غير المعقمة خلال رمضان

دعت وزارة الصحة في ورقة اعلامية أصدرتها اليوم الخميس، التونسيين إلى عدم استهلاك منتوجات الألبان غير المعقمة، خلال شهر رمضان، من أجل تفادي ارتفاع الاصابات المسجلة بالحمى المالطية والسل البقري.

وأوصت الوزارة بوجوب استهلاك الحليب ومشتقاته المعقمة والمعلبة المتوفرة بالأسواق، منبهة من أن استهلاك الحليب ومشتقاته غير الخاضعة للتعقيم يخلف مضاعفات صحية خطيرة.

وتنتقل العدوى بمرضيْ الحمى المالطية والسل البقري لدى تعامل الانسان مع حيوان مريض أو تناوله الحليب ومشتقاته « كالجبن واللبن والرايب والريقوتة »، وفق ما ذكرته الوزارة.

وأكدت الوزارة ضرورة الحرص على تغلية الحليب الطازج لمدة لا تقل عن 20 دقيقة قبل استهلاكه لضمان سلامته من أية جراثيم، مبينة، أن دعوتها الى اعتماد سلوك غذائي سليم يهدف الى التوقي من المخاطر الناجمة عن زيادة استهلاك منتوجات الحليب ومشتقاته في شهر الصيام.

وأضافت الوزارة « بأن المؤشرات تفيد بتطور الحالة الوبائية في حصيلة الاصابات المسجلة بالحمى المالطية التي بلغ عدد الأشخاص الذين تعرضوا للاصابة بها الى حوالي ألف شخص في تونس مقابل تسجيل حوالي 700 حالة بمرض السل البقري في تونس مع موفى سنة 2020 « .

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